Marcus Schöppl

Ich verfügbe bereits mit mehr als 15 Jahren solide Erfahrungswerte an der Börse, welche sich auf Fonds, ETFs, Aktien, Hebelzertifikate, Faktorzertifikate wie auch klassische Optionsscheine erstreckt. Der Wertpapierhandel war bereits als Teenager großer Interessensschwerpunkt und führte über viele Stationen und Handelsrichtungen bis zur heutigen Strategie - mit welchem ich dieses Wikifolio´s handle. In der Vergangenheit war mein größter Erfolg der Handel mit einem Faktorzertifikat auf Crispr Therapeutics welchen ich mit 958,14 % Kursgewinn abschließen konnte. Als Anhänger von "Innovation always wins" sowie der "long-only"-Sichtweise bin ich optimistisch für die weitere Entwicklung der weltweiten Aktienmärkte. Nach intensiver Arbeit in den vergangen Jahren beschränkt sich die Zeit für die aktuelle Handelsidee auf circa 2 Stunden pro Woche. Hierzu nutze ich für das fundamentale Screening von neuen noch meist unbekannten Wachtumsaktien den Scanner von chartmill: https://www.chartmill.com/home?a=53643 Dieser ermöglicht es mir fundamentale und technische Parameter zu kombinieren und so aus einem Universum von über 20.991 verschiedener Wertpapiere nur noch rund eine Handvoll erlesener Wachstumaktien zu filtern.