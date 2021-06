B. Hansert

Während meines Informatikstudiums verdiente ich bereits durch Software-Entwicklungsprojekte weit mehr als ich für meinen damaligen Lebensunterhalt benötigte. Gemäß den Vermögensberatungsgesprächen bei meiner Hausbank investierte ich das Kapital entsprechend. Irgendwann war ich damit nicht mehr zufrieden (schlechte Entwicklung der Produkte, hohe Gebühren, Provisionen, versteckte Nebenkosten) und beschloss die Sache selbst in die Hand zu nehmen. 1995 begann ich somit mit Aktien zu handeln. Da ich damals jedoch neben meinem Beruf als Software-Entwickler nicht allzuviel Zeit investieren wollte, beschränkte ich mich zunächst erfolgreich auf Aktien, die ich meist mittel- bis langfristig hielt. Obwohl ich bis kurz davor sehr gute Renditen mit New Economy - Aktien erziehlte, hielt ich mehr oder weniger rein zufällig beim Platzen der Dotcom-Blase im Jahr 2000 keine dieser Aktien mehr. Das hätte damals auch völlig anders sein können. Puuh, Glück gehabt! Ab 2002 investierte ich mehr Zeit in Recherchen und hielt gekaufte Aktien auch kurzfristiger. Ab 2011 erweiterte ich das Spektrum durch (Day-)Trading mit CFDs und anderen Hebelprodukten. Die Freude über die bis dahin gute Kapitalentwicklung wurde dabei zunächst für ca. ein Jahr getrübt. Das gezahlte "Lehrgeld" hielt sich aber zum Glück in Grenzen. CFD-Trading mit Devisen wird nun nur noch sehr selten in geringem Umfang genutzt. Andere Hebelprodukte handle ich aber auch weiterhin zusätzlich zu Aktien aus Europa, USA, China. Insgesamt gehe ich bei meinen privaten Investments teilweise sehr, sehr hohe Risiken ein um ggf. eine möglichst hohe Rendite zu erzielen. Es wird dabei aber stets nur soviel Geld investiert, dass auch ein Totalverlust noch zu verschmerzen wäre. Seit 2021 beobachte ich auch einige der hier bei wikifolio vertretenen Strategien und erstelle nun auch selbst wikifolios. Auf folgendes will ich hier aber ausdrücklich hinweisen: !!! Meine wikifolios werden geprägt sein von einem oftmals sehr hohen Anteil an Hebelprodukten und hohem Risiko. Ziel bleibt natürlich dennoch stets eine Gewinnmaximierung. Kein Kaninchen wird absichtlich der Python-Schlange "zum Fraß vorgeworfen". !!! Entsprechend der in der „Lizenzvereinbarung für Veröffentlichungen von Musterdepots auf wikifolio.com“ enthaltenen Wohlverhaltensrichtlinie gebe ich hiermit bekannt, dass ich Finanzinstrumente, die in den von mir veröffentlichten Musterdepots enthalten sind, evtl. auch privat selbst handle oder beabsichtige zu handeln. PythonRisk - nomen est omen Die Python-Schlange schlängelt sich durch den risikoreichen (Anlage-)Dschungel und verwendet dabei teilweise zusätzlich auch selbst programmierte Algorithmen (, die allerdings nicht in der Programmiersprache Python geschrieben sind). mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre