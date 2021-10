Gordon Passmann

Seit inzwischen 10 Jahren arbeite ich im Finanzsektor und handel seit ca. fünf Jahren aktiv Wertpapiere an der Börse, wobei mein Fokus auf qualitativ hochwertige Aktien liegt. Somit liegt der Schwerpunkt nicht nur auf Value oder nur auf Growth, denn die auserwählten Aktien sollen neben einer angemessenen Bewertung sowohl Qualitätsmerkmale als auch dauerhaft steigende Wachstumsraten in der Vergangenheit unter Beweis gestellt haben. Neben einer umfangreichen fundamentalen und charttechnischen Analyse spielen sowohl das Sentiment als auch Branchenrotationen im Sinne des Wirtschaftszykluses bei der Entscheidungsfindung eine wichtige Rolle. Zudem lege ich viel Wert auf den regelmäßigen Austausch mit anderen Tradern und Investoren. Tägliche Recherchen rund um den Aktienmarkt und politischen Ereignissen sowie regelmäßige Weiterbildung sehe ich als selbstverständlich und zwingend notwendig an, um immer auf dem Laufenden zu sein, damit situationsbezogen bestmögliche Kauf- und Verkaufsentscheidungen getroffen werden können. mehr anzeigen

Auszeichnungen von allen wikifolios

Regelmäßige Aktivität