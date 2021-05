Roland Gerard

Beim Investmentforum "Informunity" unter den 10 besten Tradern (derzeit Platz 8, Stand 19.01.2018) Erfahrung mit Wertpapieren im privaten Bereich seit über 30 Jahren. Bereits zu Gymnasiumzeiten mit dem ersten in Ferien- und Nebenjobs verdienten Geldern gemeinsam mit Freunden im eigenen "Aktienclub" mit Wertpapieren gehandelt. Selbstverständlich in dieser langen Zeit auch verschiedene Tief durchlitten, aber in den letzten 10 Jahren durch konsequente Anwendung von Stopps und sinnvollen Asset-Kombinationen in der Regel immer deutlich den DAX bzw. ähnliche Benchmarks geschlagen. Meine Vermögensanlage sowie für verschiedene Freunde betreibe ich nicht nur als reines Hobby, d.h. ich investiere in der Regel 10 Stunden pro Woche und mehr. Fachwissen wurde in vielen Jahren durch Seminare und Fachliteratur autodidaktisch angeeignet. Ich bin kein Day- oder Swingtrader, sondern mittel- bis langfristig orientiert! Nachdem ich bereits ziemlich zu Beginn von Wikifolio drei Wikifolios ins Leben gerufen habe, die ich aber leider aus Zeitgründen bald darauf wieder geschlossen habe, möchte ich meine Erfahrung hier einbringen. Die Handelsideen, die den drei Wikifolios zugrunde gelegen haben, habe ich real mit sehr großem Erfolg weiterführt und verfeinert. Deswegen möchte ich diese Wikifolios neu starten und auch ein paar weitere Handelsideen umsetzen. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre