Rolf Wiedemann

Meine Wikifolios bilden (bis auf einige Einzelwerte die auf dieser Plattform nicht handelbar sind) mein privates Depot ab. Ich möchte dadurch objektiv nachvollziehbar belegen, dass ich eine langfristige bessere Performance als der DAX, und damit auch die allermeisten Investmentfondsmanager :-) erziele. Wenn jemand mitinvestieren will - nur zu! Ich habe meine wikifolios auch selbst gekauft, es sind alles real-money wikifolios. Ich investiere seit 1982 - seit meinem 14. Lebensjahr - an der deutschen Börse. Habe dabei auch die üblichen Fehler und Erfahrungen gemacht, Erfolge und Misserfolge erzielt. Die Crashs 1988, 2000 und 2008 haben mich gelehrt: In der Hausse kann jeder erfolgreich sein - Geld macht man aber dann wenn man aus einem Crash möglichst unbeschadet rauskommt! Die Erfahrung zeigte mir, dass ich sehr gut langfristige Trends erkenne und ebenso erkenne, wenn Trends sich drehen! Daher halte ich Investments oft 5 Jahre und länger. Daytrading ist also nicht meine Sache - ebensowenig Kursziele oder Stoppkurse. Es kommt immer auf die Situation des Gesamtmarktes und die Einschätzung des Unternehmens an. In der Krise 2008 sah ich eine Jahrhundertchance und habe all mein Geld und inclusive Kredite, soviel ich kriegen konnte, investiert. Ich bringe im Schnitt 2-3 Tage im Monat für die Analyse aussichtsreicher Aktien und Märkte auf - das hängt von der Situation ab. In Sondersituationen wie Crash arbeite ich rund um die Uhr :-) mehr anzeigen

