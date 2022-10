Vor genau 10 Jahren kam ich zum erstenmal in Form von Mitarbeiteraktien mit dem Thema Finanzen in Berührung. Nach anfangs regem Interesse, wuchs meine Leidenschaft für das Thema Finanzen täglich. Die ersten Einzelaktienkäufe machte ich dann 2017 mit wenig Geld. Dadurch konnte ich ungemein viel Wissen sammeln, und die ganzen Unsicherheiten, die anfangs warscheinlich jeder hat, waren verpufft. Vorallem die ersten Finanzbücher waren der richtige Schritt in die richtige Richtung. Meine besten "Trading-Erfolge" liegen immer noch in meinem Depot. Die akutelle schwache Marktlage sollte keinen entmutigen gerade jetzt zu Investieren. Man sollte sie als große Chance sehen, um sich langfristig an erfolgreichen Unternehmen zu beteiligen. Wer sich täglich mit Unternehmen beschäft, fängt an zu verstehen, wie und warum das Unternehmen so erfolgreich geworden ist. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre