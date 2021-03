RLDivAktien

Hallo zusammen, ich bin nun seit 12 Jahren an der Börse aktiv und habe dabei so ziemlich alle Produkte ausprobiert, welche am Markt verfügbar sind. Angefangen bei Aktien und Anleihen über Zertifikate und Optionsscheine, bis hin zum CFD und Optionshandel. Auf meiner Börsenreise durfte ich mittlerweile einige Erfahrungen sammeln. Durch diese Erfahrungen konnte ich mir in den letzten Jahren eine Strategie erarbeiten, mit welcher ich langfristig in Aktien investiere. Mein Fokus liegt dabei auf Dividendenaktien. Ziel: Langfristig einen kontinuierlich steigenden Cashflow durch Dividenden zu generieren. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre