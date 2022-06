Robert Stoll

Seit meiner Lehre zum Bankkaufmann (2007) bin ich am Kapitalmarkt aktiv. Dabei habe ich mich anfangs ausschließlich auf die Fondsanlage beschränkt. Diese ist zum Einstieg in die Bösrenwelt super, allerdings sind aufgrund der mageren Renditen (schlechtes Management, hohe Kosten) meine Ansprüche an die Geldanlage gestiegen. Ich habe in den letzten Jahren daher viel Recherche betrieben, unterschiedliche Strategien ausprobiert und mich schließlich auf die Trendfolge festgelegt. Ich verfolge dafür täglich den Kapitalmarkt um geeignete Investitionsmöglichkeiten zu finden. Ich sehe die nächsten Monate eine volatile, aber nach Überwindung der Pandemie, eine prosperierende Wirtschaft, von der viele Unternehmen außerordentlich profitieren werden. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 0 bis 1 Jahre Risikoklasse 5: 0 bis 1 Jahre