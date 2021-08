Martin Hoff

Seit über 10 Jahren bestreite ich einen guten Teil meines Lebensunterhaltes aus Wertpapiererträgen. Langfristige fundamentale und dividendenstarke Titel werden durch kurz- und mittelfristiges aktives Trading ergänzt. Bereits frühzeitig habe ich mich auf das Geschäftsmodell Royalty-Firmen - das in Deutschland nicht sehr bekannt ist - fokussiert und damit eine deutliche Outperformance gegenüber allen großen Indizes erreicht. Die größten Erfolge waren Investments in ausgewählte Einzeltitel, wenn diese weit unter Nettoinventarwert kaufbar waren, oder wenn eine Firma sich neu auf den Royalties Sektor ausrichtete. Beispiele wären Royal Gold (RGLD) Mitte 2016 , XOMA Corp Mitte 2017 oder Sandstorm Gold Royalties (SAND), die gleich dreimal in den letzten 5 Jahren jeweils unter 5 $ je Aktie zu Kaufen waren. Ich fokussiere mich auf wenige Einzeltitel und strebe maximal zehn davon im Depot an. Die Royalties-Strategie erlaubt es mir dennoch maximal diversifiziert zu sein, was Länder- und andere Risiken angeht. Vorhersagen sind schwierig, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen. Makroökonomische Analysen überlasse ich gerne anderen. Gute Firmen werden über längere Zeit immer zu Ihrem eigentlichen Wert zurückkehren. Ich handle aktiv 5 Tage die Woche ca. 8 Stunden am Tag inklusive Analysen. Meine wikifolios bilden, soweit es geht, das ab was ich in meinem eigenen Depot kaufe und verkaufe. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre