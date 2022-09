"Rule 1: never loose money. Rule 2: never forget rule1", Warren Buffet Diese grundlegende Aussage von W. Buffet bildet die Basis meines Tradings seit vielen Jahren. Als erfolgreicher Unternehmer und IT-Spezialist habe ich mich bewusst dazu entschieden das Trading als zusätzliches, ergänzendes Standbein zu betreiben. Nur so bin ich unabhängig vom kurzfristigen Erfolg und kann meine Anlageentscheidungen unabhängig von aktuellen wirtschaftlichen Einflüssen neutral, und ohne Angst oder Gier, treffen. Ich bin davon überzeugt, dass nur systematisches Trading auf Basis fester Regeln zum dauerhaften Erfolg an der Börse führen. Alle meine Entscheidungen basieren auf umfassenden Analysen, Auswertungen und haben einen starken statistischen Vorteil, den ich über die hohe Anzahl von Wiederholungen ausnutze. Vor jeder Investition werden die Regeln unseres Risiko- und Money-Management überprüft und konsequent beachtet. Leitlinien meines Trading sind u.a. : Charlie Munger: “You don’t make the money by buying, You don’t make the money by selling, You make the money by waiting.” W. Buffett: "Every decade or so, dark clouds will fill the economic skies, and they will briefly rain gold. When downpours of that sort occur, it’s imperative that we rush outdoors carrying washtubs, not teaspoons. And that we will do.” Meine Lehrer und Inspiratoren sind z.B. C. Munger, W. Buffett, Mohnish Pabrai, Guy Spiers, Sam Walton, Phil Knight, Larry Williams, Renè Wolfram, ... PS: Trotz der Regel 1 mache auch ich Verluste, bitte beachten Sie die Anlageregeln der Wikifolios mehr anzeigen

Auszeichnungen von allen wikifolios

Forschungsteilnehmer Regelmäßige Aktivität