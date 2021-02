Angelo Buoro

Hallo, mein Name ist Angelo. Ich verbringe seit mehr als 6 Jahren den größten Teil meiner Freizeit an der Börse. In den letzten Jahren legte ich meinen Fokus und die Aufmerksamkeit auf ein von mir entwickeltes Handelssystem (Setup), welches mir dabei hilft, starke Werte für das kommende Quartal herauszufiltern und diese zu signalisieren. Desweiteren zeigt das Setup an, wann der optimale Zeitpunkt zum Verkauf ist. Im Grunde bin ich zusätzlich ein Fan von Value-Werten und der Fundamentalanalyse - allerdings besonders in den letzten Quartalen stoßen diese oft an ihre Grenzen im Bezug auf Performance im Vergleich zu den Tech-Werten oder anderen Trends. mehr anzeigen

