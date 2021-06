Jörg Peter Diekmann

Meine Motivation zur Erstellung von wikifolios liegt darin, nachvollziehbare Themen zu entwickeln, die aus meiner Sicht bei den großen Fonds und ETFs nicht oder nur ansatzweise abgebildet sind. So ist die Zusammensetzung oft nicht transparent oder nicht nachvollziehbar. Daher wurden folgende wikifolios für folgende Themen zusammengestellt: • Ökologie (Bio x Klima x Umwelt x Fair) • Nachhaltigkeit eines Industriezweigs (Life Sciences im Wandel) • Onkologie (Krebsdiagnose x Krebsbehandlung) • Firmenumfragen (Top Innovation x Top Arbeitgeber) • Non Euro Länder Europas (vorwiegend DAN x SWE x NOR x CH x GB) • Infektionskrankheiten, Rohstoffmangel, Chipmagel, Carbon Capture, Cybersecutity, KI (Globale Herausforderungen 4.0) • Dividenden- und Stärkestrategie (Low Variance Concept, noch in der Testphase) • Greif ins fallende Messer ist rein auf Charttechnik und kurzfristiges Trading hin abgestimmt. Durch entsprechende Kommentare oder Verlinkungen werden Entscheidungen zur Auswahl der Papiere weitgehend transparent gehalten. Aus persönlicher Überzeugung kommen bestimmte Firmen mit kontroversen oder fragwürdigen Geschäftspraktiken oder Produkten in der Regel nicht in die Auswahl. Es sollte ein Mindestmaß an sozialen, gesellschaftlichen und nachhaltigen Standards erfüllt sein. Weitgehend ausgeschlossen aus den wikifolios sind daher Tabak- und Spirituosenhersteller, Immobiliengesellschaften, Glückspiel- und Wettanbieter, Atomkraftwerksbetreiber und (reine) Kohlekraftwerksbetreiber, Gasförderer (aus Fracking), (reine) Kohle- und Ölförderer, Waffenhersteller, Massentierhalter, Personaldienstleister und Werbeagenturen. Meine berufliche Verwurzelung liegt in den Naturwissenschaften, Erfahrung im Handel mit Wertpapieren besitze ich seit ca. 20 Jahren. Ich führe keine Anlageberatung durch und fordere auch nicht zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren auf. Mir ist bewusst, dass Wertpapiere einer hohen Volatilität unterliegen können, diese kann in einzelnen Fällen zu erheblichen Verlusten führen. Eine Haftung für entstandene Vermögensverluste besteht nicht. Ergänzend weise ich darauf hin, dass in meinem privaten Depot auch einzelne Papiere aus den wikifolios enthalten sein können. mehr anzeigen

Auszeichnungen von allen wikifolios

Regelmäßige Aktivität Guter Kommunikator Treue Anleger