Guten Tag, mittlerweile handle ich seit 5 Jahren (durchaus erfolgreich) an der Börse. Hauptsächlich mit Einzelaktien, aber auch Kryptos und ETF's zählen zu meinem Portfolio. Im Schnitt investiere ich rund 3h /Tag um den Markt zu Analysieren. Mein Hauptziel hier ist es starke Wachstumsaktien zu finden und jene in Depot mit aufzunehmen. Aber auch Verkäufe sind nicht ausgeschlossen, sollte sich ein Trend in eine andere Richtung drehen. Vielen Dank! mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre