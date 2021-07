Sebastian Thiel

Hey Ihr Lieben, ich heiße Sebastian, aber meine Freunde nennen mich Sebi. Ich bin 26 Jahre alt und beschäftige mich nun seit Juni 2020 sehr intensiv mit dem Aktienmarkt und stellenweise mit verschiedenen Kryptowerten. Pro Woche investiere ich 5-10 Stunden für diesen expliziten Bereich. Als letztes Jahr die Corona-Krise im März begonnen hatte, hatte ich aufeinmal extrem viel Zeit. Diese Zeit habe ich für mein Hobby als auch meiner neu entdeckten Leidenschaft gewidmet, dem Aktien- &Finanzsektor. Mittlerweile habe ich meine Leidenschaft, dem Investieren zum Beruf gemacht. Ich bin zwar kein Fulltimetrader, aber ein unabhängiger Wirtschaftsberater bei einer schweizer Finanzkanzlei. Dort berate ich meine Mandanten Schwerpunktmäßig im Bereich Fonds, Sparpläne, Fondspolicen, Fondgebundener Altersvorsorge und stellenweise Kapitalanlage Immobilien. Seitdem ich an der Börse tätig bin konnte ich 80% verlustbereinigte Rendite erzielen. Meine Einschätzung zur aktuellen Marktlage: Wir befinden uns in einer sehr interessanten und schnelllebigen Zeit. Der Techbereich ist heute schon nicht mehr wegzudenken aus unserem Alltag. Alle 13 Sektoren haben unglaubliches Wachstumspotential. Die Corona-Krise hatte den Bedarf an Technik noch verstärkt. Experten gehen davon aus, dass der Chipmangel noch Jahre anhalten wird. Die weltweite Politik geht immer deutlicher den grünen Weg, das bedeutet erneuerbare Energien sowie die E-Mobilität wird in vielen Ländern staatlich subventioniert. Die Menschen, nehmen die Problematik in der Klimakrise sehr Ernst. Jeder ist gewillt etwas zu tun, der noch einige Jahrzehnte auf diesem Planeten zu leben hat. Konsumgüter und Lebensmittel die vegan sind treffen ebenfalls auf immer größer werdendes Interesse. Gemessen an den Zahlen ist vorallem in diesem Bereich noch extrem viel Potential nach oben. Ich strebe ein ausgewogenes Verhältnis von growth und value Werten an. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 0 bis 1 Jahre Risikoklasse 2: 0 bis 1 Jahre Risikoklasse 3: 0 bis 1 Jahre Risikoklasse 4: 0 bis 1 Jahre Risikoklasse 5: 0 bis 1 Jahre