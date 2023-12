Sebastian Pultz

Ich investiere mein Kapital seit 2017 und habe im Zuge meiner Karriere verschiedenste Anlagestile durchlaufen und viel daraus gelernt. Ich habe einen Eindruck bekommen was funktioniert und was nicht. Tech-Highflyer finde ich genauso spannend wie den planbaren Cashflow von Dividendentiteln. Ich bin als Anlageberater in einer altehrwürdigen Österreichischen Bank beschäftigt. Dahingehend habe ich auch die EIP-Zertifizierung abgeschlossen. (European Investment Practicioner) Meine Veranlagungen an der Börse dienen dazu Gewinne aus Kryptowährungen abzusichern. Dort generiere ich meine Haupt-Rendite. An der Börse muss ich daher kein großes Risiko mehr eingehen. Somit kommen für mich auch Anleihen in Frage, wenn, wie aktuell, der Zinssatz stimmt. Meine Wikifolios werden so strukturiert, dass sie keine große Aufmerksamkeit und nur wenige Transaktionen brauchen. Stichwort: Aktien für die Ewigkeit. Dennoch lese ich, auch aufgrund meines Berufes, wöchentlich diverse Fachzeitschriften und Magazine. Ich verfolge die News und werfe natürlich auch einen Blick in die Quartalsberichte der investierten Unternehmen. Jahresberichte sind sowieso ein Muss. Ich habe einen unkonventionellen Stil, der mir bisher oft ein "Edge" beschert hat. Ich investiere hauptsächlich selbst in meine Wikifolios. Ich wünsche uns eine schöne Reise! mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 0 bis 1 Jahre Risikoklasse 2: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 3: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre