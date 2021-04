Simon Danek

Hallo, Mein Name ist Simon. Ich investiere an der Börse seit 2 Jahren. Bisher mit guten Ergebnissen. Zuletzt waren es 14% p.a. Mein Ansatz ist pessimistisch. ;) Genauso wie bei dem weltweit bekannten deutschen Philosoph Arthur Schopenhauer und dem weniger bekannten amerikanischen Hedgefondsmanager Paul Singer. Der letzte wurde mal gefragt, was hinter seinen Erfolgen steckt. Welche Idee? Welcher Ansatz? Er antwortete ganz ernst, daß es sein Pessimismus gewesen war, der ihn soweit gebracht hatte. Ich bin auf der Suche nach dem besten Chancen-Risiko-Verhältnis. Die Turnaround-Kandidaten, angeschlagene Firmen, verhasste Branchen, vergessene Titeln, unterbewerte Unternehmen, krisenbehaftete Länder. Alles, was gute Chancen bietet. Heute Argentinien, morgen Russland, übermorgen vielleicht wieder Nasdaq. Jetzt bin ich hauptsächlich in Edelmetalle und Rohstoffe investiert und in wenigen Jahren werde ich sie meiden. Grüße an Alle, die einen Inflationsschutz suchen. Hier seid ihr richtig. mehr anzeigen

