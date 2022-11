Skorpion11

Ich bin seit 2015 in der Anlageberatung auf einer Bank tätig und besitze einen Master of Science in Banking & Finance. Ich setze mich sowohl beruflich als auch privat täglich für mehrere Stunden mit den Märkten auseinander und handle auch privat mehrere Instrumente (Aktien, Anleihen, Fonds, Optionen, Strukturierte Produkte, Zertifikate). Als Informationsquellen verwende ich Research-Berichte, Wirtschafts- und Börsenmagazine, Expertenvideos, Börsenbriefe und Hot Stock Reports, Zeitungen und TV-Informationssendungen. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre