SogehtGeld

Seit nun mehr als drei Jahren beschäftige ich mich jeden Tag mit der Börsenwelt und den zugrunde liegenden Finanzprodukten. Die Investition in diese ist für mich mehr als eine Leidenschaft. Daher ist es mein Ziel, in den nächsten 17 Jahren ein Nettovermögen von mindestens 1 Millionen Euro zu erreichen. Ich selber bin in verschiedene Anlageprodukte wie z.b. Aktien, ETF, Hebelzertifikate, P2P-Kredite investiert. Meine Beschäftigungsdauer liegt neben meinem Hauptberuf bei mindestens 2-3 Stunden pro Tag. Dies sichert mir den nötigen Überblick über wichtige Ereignisse und richtungsentscheidende Informationen. Bisher ist es mir über diese Zeit gelungen einen internen Zinsfuß von 25,37% zu erreichen. Mein Ziel ist eine Rendite von >15% p.a. Hinter meiner Handelsidee steckt viel Aufwand, Zeit und Blut. Ich bin sehr ehrgeizig, mein Ziel zu erreichen. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 2: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 3: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 4: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 5: 1 bis 3 Jahre