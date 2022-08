Arvid Maron

mehr anzeigen

Grüße aus der Hauptstadt. Ich heiße Arvid, Gründer vom Podcast „Start Easy Invest“ und seit 2017 an der Börse aktiv. Hauptberuflich bin ich als Projektleiter für Blockheizkraftwerke unterwegs. Als Familienvater investiere ich bewusst in die finanzielle Zukunft. Dabei werden die Finanzprodukte durch mehrere Faktoren analysiert und bewertet. Das Risiko als auch die Strategien sind bewusst unterschiedlich aufgestellt. Für meine Tochter wurde ein risikoarmes Depot zusammengestellt, in dem monatliche Sparpläne ausgeführt werden. Mein Depot besteht aus Aktien, ETFs und Zertifikaten, welche aktiv verwaltet werden. Zu meinen Erfolgen zählen diverse Investitionen mit zweistelligen prozentualen Renditen. Ein großer Fokus liegt beim Risikomanagement. Vor jeder Investition wird das Risiko bestimmt und ein Verlust somit aktiv begrenzt. Der Podcast „Start Easy Invest“ wird am Besten durch Benjamin Franklin beschrieben: „Eine Investition in Wissen bringt noch immer die besten Zinsen.“ Im zweiwöchigem Rhythmus wird ein Börsenthema und als Highlight ein ETF vorgestellt. Es wird das Ziel verfolgt, durch die Wissensvermittlung die Hemmschwelle für das Investieren zu minimieren und das Risikobewusstsein zu stärken. Ich bin der Auffassung, dass jeder ein Vermögen aufbauen kann. Schon mit kleinen monatlichen Beträgen, über einen definierten Zeitraum, kann jeder von der Weltwirtschaft als auch vom Zinseszinseffekt profitieren. In diesem Sinne freue ich mich, dass du auf meinem Profil bist. Für Fragen und Anregungen kannst du mich sehr gerne anschreiben. E-Mail: starteasyinvest@yahoo.com Instagram: start_easy_invest YouTube: Start Easy Invest Podcastportal: https://linktr.ee/starteasyinvest Es grüßt dich Arvid von @start_easy_invest 🙋🏼‍♂️ „Die Zukunft kann man am besten voraussagen, wenn man sie selbst gestaltet.“ - Alan Kay