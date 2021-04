StefanBader

Als Gründer von zwei Start-ups konnte ich praxisnah lernen, was die wichtigsten Erfolgsfaktoren für erfolgreiche Unternehmen sind. Seit Ende 2019 bin ich verantwortlich für unser Family Office und bin hier sowohl am Kapitalmarkt als auch im Immobilienmarkt aktiv. Meine ersten Erfahrungen mit Aktien durfte ich bereits mit 8 Jahren sammeln, als ich von meinem Vater jeweils eine Aktie der deutschen Telekom und der Norddeutschen Affenerie (heute Aurubis AG) abkaufen konnte, handschriftlich auf einem Notizzettel notiert. Wirklich aktiv bin ich an der Börse seit etwa 10 Jahren, während der Fokus zunächst stark auf Dividendenrenditen lag, was nicht immer erfolgreich war, hat sich in den letzten Jahren ein Evaluierungssystem entwickelt, mit dem ich persönlich und für unser Family Office erfolgreich investiere. Diese Erfahrung und Erkenntnisse möchte ich auch anderen Anlegern zur Verfügung stellen, Ideen aufzeigen und Aktien entsprechend auswählen mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre