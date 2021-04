Ich investiere seit 2015 in Investmentfonds, seit 2017 auch in ETF's. Durch schlechte Erfahrungen mit Banken und Versicherungsmaklern habe ich mir vorgenommen meine Finanzen selbst in die Hand zu nehmen und 2019 meine gesamte Freizeit in den Aufbau und Ausbau meiner finanziellen Intelligenz gesteckt. Ich habe angefangen zu traden und zu investieren. Ich habe selbstverständlich auch in der ersten Zeit Fehler gemacht, aus denen ich lernen konnte. Dank der Corona-Krise konnte ich bereits meinen ersten Börsencrash relativ früh miterleben und habe durch antizyklisches Investment eine starke Performance mit meinem Depot hingelegt. Meine Überzeugung ist langfristiges Investment in qualitativ hochwertige Unternehmen. Ich nehme immer noch einen gewissen Anteil an risikobehafteten Wachstumsunternehmen und Märkten rein, um die Performance zu verbessern. Mein Ziel ist es, langfristig und global zu investieren. Ich möchte in Unternehmen investieren, deren Geschäftsmodell und Produkte ich für sinnvoll erachte. In meinen Augen haben die meisten Menschen noch zu viel Angst vor der Börse. Die Volatilität gehört dazu - Kursrückgänge nutze ich als Gelegenheit zum Nachkauf von Unternehmen, bei denen ich der Meinung bin, dass Sie es noch Wert sind. Oft werden Unternehmen zu unrecht abgestraft - genau da schlage ich zu. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 2: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 3: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 4: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 5: 1 bis 3 Jahre