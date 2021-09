Ich bin seit über 6 Jahren in der Vermögensbetreuung und als Wertpapierspezialist tätig. Ich habe meinen Bachelor in den Bereichen Finanzen und Management gemacht und trage den Titel des "Certified Financial Planners". Mit Wertpapieren arbeite ich privat schon seit über 12 Jahren und habe daher schon einige interessante Marktphasen miterleben dürfen. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre