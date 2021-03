Michael Gottschalk

Ich lebe im Stuttgart Raum und bin auch hier geboren (Jahrgang 1966). Bin verheiratet und habe eine erwachsene Tochter. Seit ca 30 Jahren betreue ich mein eigenes Aktiendepot, mit Kryptos beschäftige ich mich seit 2017. Arbeite seit fast 40 Jahren (einschl. Ausbildung) in einem großen deutschen Logistik Unternehmen als Service Techniker und bin seit 1996 auch selbstständiger Gastronom. Technik, Technologie und Physik war schon immer mein Ding. Mit Aktien war es mir möglich meine Einschätzung im Bezug auf Technologie, Entwicklungen und Zukunft eigenverantwortlich umzusetzen und das Portfolio immer weiter zu optimieren. Nicht immer lag ich mit meinen Einschätzungen richtig aber Fehlern anzuerkennen und an ihnen zu wachsen ist schon länger eine meiner Grundgedanken. Genauso versuche ich grundsätzlich das beste, auch aus negativen Situationen zu machen...also positiv zu denken und zu handeln. Weiter versuche ich grundsätzlich pragmatisch und langfristig zu agieren, kurzfristiger Aktionismus und Trades sind bei mir die absolute Ausnahme. Eine weiteres entscheidendes Kriterium ist das Chance/Risko Verhältnis bei relevanten Entscheidungen und natürlich auch bei der Auswahl "meiner Aktien" und das nach meiner subjektiven Einschätzung. Ich suche tendenziell die langfristig grossen Chancen... bei entsprechenden ( grossen ) Risiken. Dazu zwei Beispiele: Ich bin bzw war privat seit über 20 Jahren in Ballard Power und Mologen investiert und habe bei beiden immer wieder nachgekauft. Ich habe an beide AGs und deren Zukunft geglaubt. Mologen ist seit 2020 insolvent und somit ein praktischer Totalverlust, Ballard Power hingegen hat sich bei mir mehr als verzehnfacht. Noch ein Hinweis zu den wikifolios: In der Plus Variante soll durch gezielte Gewichtung ( bis auf "0" herab ) und Beimischung von Krypto, Gold und Rohstoff-ETFs bzw ETCs auch in Abhänigkeit von der jeweiligen allgemeinen globalen wirtschaftlichen Situation, zusätzliche Stabilität und Ertrag generiert werden mehr anzeigen

