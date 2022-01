Julian Pfefferle

mehr anzeigen

Privatanlegern bieten sich zwei Optionen: Lernen und Do-it-yourself oder einen vernünftigen Finanzberater. Leider tummeln sich unter letzterem ein Haufen schlechte Lösungen. Weshalb ich eine finanzielle Grundbildung für jeden Menschen als wichtig erachte. Bei mir war das natürlich am Anfang nicht der Fall und ich musste erstmal Lehrgeld zahlen, nachdem ich mir von einem Strukturvertrieb eine teure und unpassende fondsgebundene Lebensversicherung aufschwatzen lassen habe. 2014 habe ich begonnen mich intensiv durch Literatur, Finanzblogs und Hochschul-Kurse mit dem Finanzmarkt zu beschäftigen und habe meine Finanzen selbst in die Hand genommen. Prinzipiell glaube ich an (grösstenteils) effiziente Märkte und langfristige Anlagestrategien. Gleichzeitig faszinieren mich quantitative Anlagestrategien basierend auf Fundamentaldaten sowie generell aus ethischen Gründen das Thema nachhaltiges Investment. Insbesondere aufgrund der fehlenden Transaktionskosten bietet sich mir mit wikifolio die Möglichkeit in spannende Anlagestrategien zu investieren oder auch eigene Strategien zu entwickeln oder nachzuempfinden und zu publizieren. Zusatzinfo zu meinem wikifolio Top25US Mitarbeiterzufriedenheit: Lesenswerter wissenschaftlicher Artikel zum Thema von Prof. Alex Edmans der London Business Scholl: Does the Stock Market Fully Value Intangibles? Employee Satisfaction and Equity Prices: http://faculty.london.edu/aedmans/Rowe.pdf