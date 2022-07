Sven Stövesand

Mittlerweile habe ich über 3 Jahre Erfahrung mit unterschiedlichen Wertpapieren im Rahmen meiner privaten Investitionen gesammelt. Angefangen habe ich mit einfachen, passiven Investments vorrangig in ETFs oder P2P Kredite, später habe ich auch aktiv in Einzelwerte investiert (vorrangig Aktien, aber auch Rohstoffe und Kryptowährungen). Mein Wissen habe ich sukzessive in den Bereichen der Aktienbewertung und komplexen Portfolio-Strategien unter Einbezug verschiedener Asset-Klassen (Aktien, Währungen, Krypto, Rohstoffe etc.) erweitert. Beruflich bin ich im Online Marketing bei einem global agierenden Digital Consulting Dienstleister tätig. Meine grundsätzliche Anlagestrategie basiert auf einer Kombination aus langfristiger Anlage in breit diversifizierte Anlagewerte (ETFs) und kurz- bis mittelfristige Investitionen in Einzelwerte unterschiedlicher Asset-Klassen (vorrangig Aktien, REITs, Krypto), die je nach Marktlage und Renditeaussichten gehandelt/gehalten werden, wobei der Hauptfokus auf Aktien liegt. Generell sehe ich von Hochrisikio-Investments wie Hebelzertifikaten etc. ab und konzentriere mich auf eher langfristige, risikoarme Investments. Grundsätzlich möchte ich im Laufe der Zeit diverse Dachwikifolios für Anleger kreieren, um so einer breiten Masse nicht professioneller Anleger möglichst risikoarme und breit diversifizierte Investitionen zu ermöglichen. Hinweis: Ich als Lizenzgeber handle oder beabsichtige Finanzinstrumente, die im wikifolio-Musterdepot enthalten sind oder sein können, selbst zu handeln. Hiermit bin ich meiner Offenlegungspflicht gegenüber der Gesellschaft und wikifolio.com nachgekommen. Eine Haftung für entstandene Vermögensverluste besteht nicht. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 5: 1 bis 3 Jahre