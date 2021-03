Christopher Lukas

Hallo liebe Leser- und Leserinnen, vielen Dank für Ihr Interesse etwas mehr über mich zu erfahren. Hauptberuflich bin ich nicht wie viele Wikifolio Trader in der sehr breit aufgestellten Finanzwelt tätig, sondern darf als 747 „Jumbo“ Pilot die Welt mit anderen Augen erkunden. Ich besuche im Jahr durchschnittlich 25 verschiedene Länder und erfahre so sehr viel über die verschiedenen Wirtschaftszweige unserer globalisierten Welt. Nicht selten bin ich noch immer verwundert wie die Dinge in verschiedenen Ländern funktionieren und Medien eingesetzt werden – vor allem in Asien und Südamerika. Durch meinen Beruf bin ich sehr an der Mathematik und Physik interessiert und verfolge deshalb auch seit Jahren beim Investieren einen wirtschaftlichen Ansatz und habe unzählige Studien und Bücher gelesen, welche dies auch bekräftigen. Seit über 5 Jahren verfolge ich das Konzept des „Weltportfolio´s“ und bin beeindruckt von der kontinuierlichen Rendite sowie den Entwicklungsmöglichkeiten anhand von Smart Beta Investing, bei gleichzeitig unschlagbar hoher Diversifikation. Seitdem habe ich angefangen „alte Fehler“, die alle notwendig gewesen sind um letztendlich erfolgreich zu werden, zu unterlassen und mit viel mehr „Know-How“ gestützt durch die Wissenschaft zu investieren. Meine persönlichen Highlights der Achterbahnfahrten waren z.B. Investieren in Pennystocks (Klassiker: Lithiumaktien, gefolgt von Canabisaktien gelistet in Kanada), aber auch der Handel mit Knock Out Produkten, Optionsscheinen, Faktorzertifikaten und letztendlich Kryptowährungen (was eine Achterbahnfahrt 2016). Da die Finanzwelt immer weiter in meinen Fokus rückt und mein Wissensdurst nach wie vor ungestillt ist, kann ich mir mittlerweile sogar ein fachspezifisches Studium vorstellen. Disclaimer: Alle von mir verfassten Beiträge stellen lediglich eine Meinungsäußerung dar und stellen keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Laut §34b WpHG weise ich darauf hin, dass ich zeitweise oder dauerhaft Aktien oder in Beziehung stehende Wertpapiere (wie z.B. Optionen oder Optionsscheine) der jeweils investierten Unternehmen in meinem privaten Depot halte oder halten kann und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht bzw. bestehen könnte. Risikohinweis: Der Handel mit Finanzprodukten unterliegt einem Risiko. Sie können Ihr eingesetztes Kapital verlieren. Eine Haftung für entstandene Vermögensverluste ist ausgeschlossen. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre