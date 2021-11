Stefan Paumann

Ich befasse mich bereits seit über 20 Jahren mit Geldanlagen. In der Corona-Krise habe ich mich wieder intensiver mit den Thema beschäftigt und mein Wissen über verschiedenste Finanzinstrumente, Analysen von Fundamentaldaten und Charttechnik aufgefrischt und erweitert. Politisch war ich schon immer sehr interessiert und konnte Auswirkungen auf die Märkte gut interpretieren. Seit zwei Jahren befasse ich mich intensiv mit Derivaten und investiere auch in diese. Dabei habe ich vermehrt mit Optionsscheine (Long und Short) auf Indizes wie zum Beispiel DAX, Dow Jones und NASDAQ gehandelt aber auch in Optionscheine auf Rohstoffe und einzelne Aktien investiert. Auch durch anfängliche Rückschläge habe ich ein - wie ich finde - gutes Risikomangement entwickelt und konnte die Performance der Indizes schlagen. mehr anzeigen

