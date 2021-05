Thomas Welscher

Erfahrung seit mehr als 20 Jahren in der Wertpapieranlage und rund 15 Jahre mit Derivaten. Ich kam zum Handel mit Wertpapieren aus persönlichen Interesse. Mit 12 Jahren sah ich 1988 die beginnenden Sendungen zu Börse im Fernsehen. Ab 18 hatte ich dann entsprechendes Kapital zum investieren. Ich habe vielfältige Erfolge. Ganz früher als ein Aktiengewinn noch nach einem halben Jahr steuerfrei war, habe ich eben im Herbst investiert und im Frühjahr verkauft. Als dann die Abgeltungssteuer kam, machte ich mehr Index, Währungs- und Rohstoffdeals. Zur aktuellen Marktlage denke ich "Sell in May and go away but remember to come back in September". Solche Märkte kann man aber auch vorsichtig mit Short-Positionen handeln. Der Zeitaufwand ist noch Strategie unterschiedlich. Saisonale Deals sind von vorne herein klar und man geht zum entsprechenden Zeitpunkt eben long oder short in dem entsprechenden Markt (z.B. End of month, Halloween etc.). Bei Aktien und Indextrendfolgesystemen ist der Zeitaufwand auch begrenzt, da man eben schaut, ob der Markt in eine bestimmte Richtung geht und dann handelt, wenn ein "Signal" kommt. Mehr Zeit erfordert es, wenn man bestimmte Märkte aus einem bestimmten Grund oder z.B. Rohstoffe mit Hilfe der CoT handeln möchte, das der zeitliche Analyseaufwand da schon in den Stundenbereich gehen kann. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre