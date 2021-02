Seit ca. 10 Jahren interessiere ich mich für den Wertpapiermarkt und bin seit ca. 8 Jahren aktiv in den Wertpapiermärkten beteiligt. Nach anfänglichen Fehlinvestments, habe ich mich auf eine eher Passive Art des Investierens entschieden. Neben dem Passiven Investment gibt es mittlerweile noch "Breakout Kapital" dieses wird genutzt um an Ausbrüchen der Großen Indices zu partizipieren. Weitere Handelsideen sind aktuell in Arbeit. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 4: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 5: 1 bis 3 Jahre