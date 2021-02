Seit 1999 beschäftige ich mich mit der Börse und dem Wertpapierhandel. Angefangen hat alles mit dem Fondssparen, schnell hatte ich begriffen welche Möglichkeiten die Börse bietet um mehr aus meinem Ersparten zu machen. Wir Privatleute haben nämlich gegenüber jedem Fonsmanager einen entscheidenden Vorteil. Prozyklische Mittelzu- und -abflüsse Fondsanleger tendieren dazu, bei steigenden Kursen mehr Fondsanteile zu kaufen, während sie bei Rückgängen verkaufen. Dies führt dazu, dass der Fondsmanager ebenfalls bei steigenden Kursen und hohen Bewertungen mehr kaufen muss, denn er darf nur einen gewissen Prozentsatz auf dem Konto halten. In fallenden Kursen und bei günstigen Bewertungen muss er hingegen verkaufen, um die Kunden auszuzahlen. Dieser Ansatz führt am Ende zu einer Underperformance. Meine Strategie besteht grob gesagt aus dem klassischem Investieren nach dem Value-Prinzip. Eine Anlagedauer ab 5 Jahre wird empfohlen. Hinweis nach §34b WpHG zur Begründung möglicher Interessenskonflikte: Der Verfasser/Trader kann Positionen in den behandelten Aktien halten. Der Trader übernimmt keine Verantwortung für jegliche Konsequenzen und Verluste, die durch Verwendung seiner Informationen entstehen. Die hier genannten Instrumente stellen keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Der Trader weist daraufhin, dass er jederzeit Positionen in den jeweiligen Werten halten und auch jederzeit wieder auflösen kann. Eine Haftung für entstandene Vermögensverluste ist ausgeschlossen mehr anzeigen

