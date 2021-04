Tommueller

Meine Erfahrungen mit Wertpapieren berufen sich nun über einige Jahre. Der Auslöser für meine Begeisterung war der Crash Ende 2018. Seit dem vergeht kaum ein Tag ohne Börse. Ich habe unglaublich viel gelernt und möchte meine Erfahrungen nun gerne über das Wikifolio zu Beweis stellen. Mein größter Tradingerfolg ist ganz klar der frühe Kauf von Tencent, BYD und Crowdstrike. Den höchsten gewinn In Prozentpunkten hatte ich bei Varta Ag und den höchsten Gewinn bei einem Turbo-Call auf den NASDAQ-100. Die aktuelle Marktlage schätze ich als bullisch ein. Der Stimulus-Check in Amerika wird laut Prognosen bei unter 35 jährigen zu 40% angelegt. Ein Teil hiervon wird in Aktien, der andere in Kryptowährungen fließen. Dies könnte die jüngste Korrektur der Tech- und Wachstumasktien beflügeln und entgegen der Sektorrotaion zu einem erneuten Bullenmarkt im Zech-Sektor führen. Hierbei wird sich zeigen, welche Unternehmen sich nachhaltig gegen die hohen Bewertungen durchsetzen können. Ich bin täglich mehrere Stunden aktiv an der Börse und führe mehrere Konten sowie Blogs. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 2: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 3: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 4: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 5: 0 bis 1 Jahre