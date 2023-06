Ich arbeite als Ingenieur in der Forschung und Entwicklung und investiere schon seit über 15 Jahren in Aktien. Dadurch bin ich bestens mit sämtlichen technischen und zukunftsorientierten Themen vertraut. Ich habe kein Interesse am Trading, sondern mein Hauptziel ist es, langfristig zu beweisen, dass man durch einen unternehmerischen Investment-Ansatz nachhaltig bessere Ergebnisse als der Gesamtmarkt erzielen kann. Meine Anlagestrategie basiert auf Fundamentaldaten und ist besonders geeignet für den langfristigen Aufbau von Vermögen. Ich empfehle einen Anlagehorizont von mindestens 5-7 Jahren, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Die Entwicklung meiner Anlagestrategie wurde maßgeblich von dem herausragenden Fondsmanager Peter Lynch beeinflusst, dessen Bücher ich jedem Privatanleger wärmstens empfehlen kann. Ich bevorzuge eine antizyklische Vorgehensweise und lasse Chartanalysen normalerweise nur beim Timing von Ein- und Ausstiegen in meine Anlageentscheidungen einfließen. In der Regel habe ich auch persönlich und/oder über verbundene Unternehmen Investitionen in die Werte meiner Wikifolios. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre