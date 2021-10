Hartwig Thelen

Seit gut drei Jahren handele ich an der Börse. Die fehlende Erfahrung gleiche ich meines Erachtens durch reflektiertes Vorgehen und aktivem Engagement aus. Ich informiere mich täglich über Neuigkeiten in Politik, Wirtschaft und zu meinen Einzelpositionen und evaluiere regelmäßig meine Strategien auf ihre Funktionalität. Meine strategischen Schwerpunkte sind Wachstums-Investieren und DGI (Dividend Growth Investing). Ich verwende überwiegend Fundamentalanalyse und einzelne Elemente der technischen Analyse zur Entscheidungsfindung. Aktuell arbeite ich an einer neuartigen Analyseform, die ich fundamentale Trendanalyse nenne. Diese beschäftigt sich mit der Korrelation, d.h. dem Zusammenhang zwischen der Veränderung von fundamentalen Daten und Aktienkursen. Ziel ist es, eine dynamischere Variante der Fundamentalanalyse zu entwickeln. Meinen Weg an die Börse fand ich im Laufe meines dualen Studiums. Aufgrund meines sparsamen Lebensstils stapelte sich das Geld auf dem Girokonto und ich nicht wusste, wohin damit. Daher habe ich mich mehrere Monate in eingängige Literatur zum Thema Finanzen und Investieren eingelesen. Schlussendlich bin ich zum Schluss gekommen, dass Aktien für mich das attraktivste Anlageform darstellen. In meiner Zeit an der Börse habe ich durch Investieren und Trading eine ordentliche Rendite erzielt. Besonders bemerkenswert dürfte der Umstand sein, dass 2020 bis dato mein mit Abstand erfolgreichstes Handelsjahr dargestellt hat. Meine Vision ist es, an der Speerspitze der digitalen Transformation zu stehen, die unser Leben vollkommen auf den Kopf stellt und noch für eine lange Zeit beschäftigen wird. Wir befinden uns in einer einzigartigen Marktsituation. Die Leitzinsen sind weltweit historisch niedrig und die im Umlauf befindliche Geldmenge erreicht in ungeahntem Tempo neue Rekordhöhen. Diese aktuell praktizierte lockere Geldpolitik hat drastische Auswirkungen auf die Investitionslandschaft. Vermögenswerte sind überdurchschnittlich hoch im Vergleich zu früheren Dekaden bewertet, Tendenz steigend. Ein Ende dieser neuen Ära scheinbar unbegrenzter Liquidität ist noch nicht abzusehen. Aus diesem Grund halte ich mich an die alte Börsenweisheit: "Time in the market beats timing the market." mehr anzeigen

