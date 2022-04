Oliver Baron

Trader2046 hat große Erfahrung im Wertpapierhandel und ist bereits seit vielen Jahren ein aktiver Anleger. Er arbeitet hauptberuflich als Finanzjournalist für ein führendes deutsches Online-Medium im Börsenbereich und hat so sein privates Interesse für die weltweiten Finanzmärkte zum Beruf gemacht. Die Strategien umfassen klassische Trendfolgeansätze, Momentumstrategien, antizyklische Tradingansätze sowie fundamentales Stock-Picking, meist in einem mittel- bis langfristigen Zeithorizont und unter Anwendung eines angemessenen Risko- und Moneymanagements. Bei der langfristigen Geldanlage richtet sich Trader2046 vor allem nach fundamentalen Gesichtspunkten und orientiert sich an Strategien erfolgreicher Value-Investoren wie Warren Buffett oder Benjamin Graham. Generell achtet Trader 2046 genau auf die aktuelle Marktlage und passt seine Strategien regelmäßig so an, dass sie im aktuellen Marktumfeld möglichst erfolgsversprechend sind. mehr anzeigen

