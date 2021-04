Traderhardie

Ich bin seit dem letzten Jahrtausend an der Börse aktiv und meine erste Aktie war RWE. Seither habe ich alle Höhen und Tiefen des Aktienmarktes mitgemacht. Häufig endeten meine Spekulationen mit einer blutigen Nase, doch die Zahl der Fehler hat sich inzwischen soweit reduziert, dass insgesamt doch deutliche Gewinne bilanziert werden konnte. Mein Motivation speist sich aber weniger an einer Profitorientierung, als aus der Möglichkeit, eine kleine Kontrolle darüber zu haben, was mit meinem Geld passiert. Noch wichtiger, die Börse gibt mir sehr schnell Rückmeldung, ob meine Anlagestrategie richtig war. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 0 bis 1 Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre