Seit knapp über 5 Jahren an der Börse investeiert. Meine Phylosophe besteht nicht darin einen maximalen Ertrag durch schnelle Kaufen oder Verkaufen zu erlangen, sondern nur in Aktien zu investieren die ein Konstantes wachstum haben, ohne das in die Zukunft spekuliert werden muss mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 3: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 4: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre