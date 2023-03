Tradingboss

Background - Börsenerfahrung seit 2005 - Heute selbständiger und finanziell unabhängiger professioneller Privatinvestor - Finanzerfahren durch Stationen bei der Unicredit Bank Austria, Schweizer Börse Sixt, und zahlreichen M&A Deals - Grüdungsmitglied des Unicorns Razor Group - Akademischer Hintergrund: Wirtschaftswissenschaften Universität St. Gallen (Schweiz) & Wirtschaftsuni Wien - als Value-orientierter Investor verfolge die erfolgreiche langfristige Strategie, bei der ich unterbewertete Aktien recherchiere und in diese investiere. Die Analyse der zugrunde liegenden Situation bei einzelnen Wertpapieren entschieden, ob das jeweilige Wertpapier in das Portfolio aufgenommen werden soll. Offenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Es kann vorkommen, dass ich selbst in meinen eigenen Wikifolios sowie in einzelnen in den Wikifolios enthaltenen Werten direkt oder indirekt investiert bin. Risikohinweis: Der Handel mit Finanzprodukten unterliegt dem eigenen Risiko. Sie können Ihr eingesetztes Kapital verlieren. Ich übernehme keine Verantwortung für jegliche Konsequenzen und Verluste, die durch Verwendung meiner Informationen entstehen. Die hier genannten Instrumente stellen keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre