Ich bin seit Ende 2019 an der Börse. Habe zunächst mit langfristigem ETF-Investment begonnen und im Rahmen der Corona-Pandemie den gefallen an der Börse gefunden. Im Oktober 2020 habe ich dann durch die Inspiration im Goldesel-Discord die Strategie des Swingtrading für mich entdeckt und wende diese seit dem an. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 2: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 3: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 4: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 5: 1 bis 3 Jahre