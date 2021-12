Thorsten Peiffer

An dieser Stelle möchte ich ein paar Informationen für den geneigten Interessenten zur Verfügung stellen um eine bessere Einschäzung des Redakteurs zu gewährleisten. Grundsätzlich habe ich eine eher lockere Art mit Investitionen an der Börse umzugehen, das heißt Verluste gehören als Aktionär und damit Geber von Risikokapital einfach dazu und werden von mir akzeptiert. Ich bin zwar überzeugt dass ich langfristig eine höhere Rendite durch meine Investitionen erziele als mit konservativeren Geldanlagen, bin mir aber auch der Wahrscheinlichkeit bewusst dass ich eventuell sehr viel Geld einzahle. Da ich hier auch nicht meine gesamte Strategie umsetze, sondern nur die die ich als besonders lukrativ betrachte, kann das sogar zum unwahrscheinlichen Fall des Totalverlustes führen. Auch wenn ich höhere Risiken eingehe, erwarte ich keine exorbitante Rendite. Langfristig plane ich mit 10 Prozent pro Jahr und fände so ein Ergebnis gut. Hier werde ich riskantere Strategien umsetzen und erwarte dementsprechend eine leicht höhere Rendite. Zur Entscheidungsfindung: Ich würde mich als Anleger betrachten der vor allem auf Fundamentaldaten achtet, allerdings auch mal Entscheidungen aus dem Bauch heraus trifft. Ich interessiere mich schon seit meiner Jugend für Wirtschaft und einen entsprechenden Beruf gewählt und ein wirtschaftswissenschaftliches Studium absolviert. Daher würde ich mich als überdurchschnittlich informiert bezeichnen, allerdings bin ich kein professioneller Kapitalanleger und habe nicht den gleichen Informationsstand. Meine Informationen beziehe ich aus frei zugänglichen Quellen, extra Finanzinformationssysteme stehen mir nicht zur Verfügung. Ich sehe hier einen kleinen Nachteil, allerdings hab ich keinen extrem kurzfristigen Anlagehorizont und glaube, dass ich trotzdem eine vernünftige Rendite erzielen kann. Meine Anlagestrategie bei Wikifolio besteht aus viele verschiedene Strategien die ich bei veröffentlichen des Wikifolios als langfristig vielversprechend gesehen habe. Die Strategie sind zumeist Anlagestrategien und keine Handelsstrategien. Mit anderen Worten es wird in der Regel ein Musterportfolio angelegt und im Laufe der Zeit nur noch marginal angepasst. Nur bei besonderen Ereignissen oder bei einen Ungleichgewicht zur Ausgangsposition werden die Positionen verändert. Mit meinen Wikifolio Spekulativer Handel setze ich hingegen auf kurzfristigere Geschäfte und will mich aktiver auf kurzfristige Handelschancen konzentrieren. www.triovest.de mehr anzeigen

