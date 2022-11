Ich bin 33 Jahre alt, Angestellter in einem mittelständischen Beratungsunternehmen und seit 2018 mit großer Leidenschaft als Privatanleger "an der Börse". Den Weg dorthin habe ich dank eines guten Freundes sowie eines sympathischen Volksbankberaters (der mir damals aktive Fonds verkauft hat) gefunden. Die aktiven Fonds habe ich heute nicht mehr, dafür aber eine zunehmend ruhige Hand und hohe Motivation als "Do it yourself"-Anleger. mehr anzeigen

Auszeichnungen von allen wikifolios

Regelmäßige Aktivität