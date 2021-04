UpSicherung

Mein Name ist Lukas Fockenberg. Mein hauptsächliches Tätigkeitsfeld, ist die Versicherungs- und Finanzbranche. Über die ursprüngliche Tätigkeit, als Kaufmann für Versicherungen und Finanzen, habe ich über viele Stunden Fortbildung, meine Passion im Thema Vorsorge und Vermögensaufbau gefunden. Über diese Betätigung, entwickelte ich eine Affinität für den den Aktienmarkt. In der heutigen Zeit, ist eine renditenstarke Altersvorsorge, oder ein Vermögensaufbau nur noch mit dem Kapitalmarkt möglich. Das Niedrigszinsumfeld, drängt uns in diesen Sektor. Dies ist jedoch weniger schlimm, da Unternehmen in diesem Niedrigzinsumfeld, gute Renditen erwirtschaften. Mit dem verstärkten Drang auf den Kapitalmarkt, sammelte ich erste Erfahrungen, neben der Beratung zu Fonds und ETF´s, auch Einzelwerte zu betrachten. Da wir im Rahmen der Versicherung nur Zugriff auf beschränkte Fonds haben, wollen wir nun unseren Kunden im privaten Sektor auch die Möglichkeit bieten, noch selektierter zu investieren. Über unsere Finanzcommunity, werden wir künftig, Anlageentscheidungen treffen und diese gemeinsam diskutieren. Somit wird dieses Wikifolio auch ein Gemeinschaftsprojekt. Viel Spaß euch und gute Rendite! mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 2: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 3: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 4: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 5: 1 bis 3 Jahre