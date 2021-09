Jahrgang 1981, mit meiner Frau und meinen zwei Töchtern im Allgäu daheim; 2015/2016 ein Jahr auf Weltreise; seit 2001 in der Gesundheitsbranche tätig; nach dem Zivi als examinierter Altenpfleger mehrere Jahre in der stationären Altenpflege; danach Ausbildung zum Kaufmann im Gesundheitswesen im Sanitätshaus sowie Weiterbildung zur Qualitätsmanagement Fachkraft und Wundexperte; aktuell bei einem ambulanten Pflegedienst mit Weiterbildung zur Pflegedienstleitung in leitender Tätigkeit. Meine erste Erfahrungen am Kapitalmarkt waren im Jahr 2017 (für meine beiden Töchter ein Sparplanportfolio zusammen gestellt). Seitdem informiere ich mich täglich über das Börsengeschehen, bin ständig wissbegierig und entwickle mich und meine Strategie weiter. Meine geschäftlichen sowie privaten Gedanken und Erfahrungen aus dieser ganzen Zeit sind nun für meine Investmentstrategie die Grundpfeiler. 1. Die natürliche Umwelt als gemeinhin unbegrenzt verfügbares Gut anzusehen, entspricht nicht mehr der Realität. Deshalb ist eine Integration ökologischer Nachhaltigkeit in das gesamte Wirtschafts- und Gesellschaftssystem, insbesondere in Hinblick auf die Generationengerechtigkeit, überfällig. 2. Durch die Alterung der Gesellschaft kann es zu einer Reduzierung des Wirtschaftswachstums kommen und es können Wohlstandverluste entstehen. Je nachdem wie die Altersstruktur der Nation ist und wie gut es ihr gelingt die demografische Auswirkungen zu kompensieren. In meinen Wikifolios fokussiere ich mich auf den zweiten Grundpfeiler „demografische Herausforderungen“ die dabei zwei Megatrends abdecken. 1. Digitalisierung und Automatisierung 2. Gesundheitswesen mehr anzeigen

