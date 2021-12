Ich bin ein junger Student, der vor kurzem seine Faszination und sein Interesse für die Finanzmärkte entdeckt hat. Meine Wikifolios sollen in erster Linie mit dabei helfen neue Erfahrungen in diesem Bereich zu machen, meine Fähigkeiten auszubauen und um sich an verschiedensten Anlagestrategien zu versuchen. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 0 bis 1 Jahre Risikoklasse 2: 0 bis 1 Jahre Risikoklasse 3: 0 bis 1 Jahre Risikoklasse 4: 0 bis 1 Jahre Risikoklasse 5: 0 bis 1 Jahre