VentureShares

Ich investiere seit über 20 Jahren am Kapitalmarkt und habe viel Erfahrung mit nahezu alle Anlageklassen. Begonnen habe ich in der Zeit des "Neuen Marktes" und konnte selbst in diesem anspruchsvollen Umfeld eine positive Gesamtrendite erzielen. Meine Methode basiert auf einer tiefen technischen Evaluation der Produkte und des Geschäftsmodells. Es werden nur solche Positionen gekauft, die einen klaren USP aufweisen. Die aktuelle Marktlage ist besonders, da nahezu alle Börsen-Faustregeln derzeit nicht gelten. Sehr wohl gelten jedoch die grundlegenden Urache-Wirkungsbeziehungen weiter, sodass auch in diesen besonderen Zeiten eine sichere Navigation möglich ist. Für einzelne Handelsideen wende ich, je nach Komplexität und Vorwissen, zwischen mehreren Stunden und mehreren Tagen auf. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre