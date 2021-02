Martin Ritzerfeld

Während meines Studiums habe ich meine erste Aktie gekauft. Später war ich einige Jahre für eine Bank im Bereich Brockerage Service tätig. Ich interessiere mich für Politik, Wirtschaft, Finanzen, Finanzprodukte und die Börse. Bei meiner Handelsüberlegungen spielen überwiegend Nachrichten in den Medien, Fundamentalanalyse und das Wachstum des Marktes eine Rolle. Die Entscheidung wird dann intuitiv getroffen. Der Lizenzgeber kann im Rahmen seiner privaten Anlagen ein eigenes Depot führen. Sollte der Lizenzgeber Finanzinstrumente, die im wikifolio-Musterdepot enthalten sind oder sein können, selbst handeln oder beabsichtigen zu handeln, hat er dies gegenüber der Gesellschaft unverzüglich bekanntzugeben und auf wikifolio.com zu veröffentlichen. Dieser Bekanntgabepflicht komme ich hiermit nach! Risikohinweis / Disclaimer: Die hier genannten Instrumente stellen keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiere, allen voran Aktien Nebenwerte und Derivate, können einer hohen Volatilität unterliegen. Diese kann in einzelnen Fällen zu erheblichen Verlusten führen. Auch ein TOTALVERLUST ist z.B. durch Emittenten und andere Risiken möglich. Eine Haftung für entstandene Vermögensverluste besteht nicht. Ergänzend weise ich daraufhin, dass ich persönlich Positionen in den jeweiligen Gattungen halten und auch jederzeit auflösen kann. mehr anzeigen

