Voluminator

Seit dem neuen Markt haben mich Aktien in ihren Bann gezogen. Dabei war ich in der Vergangenheit alles andere als erfolgreich. Nun möchte ich mit meinem Portfolio hauptsächlich den Anfängern helfen, die wichtigsten Fehler an der Börse überhaupt nicht zu begehen. Ich habe ein ausgeklügeltes System entwickelt, daß mir vielleicht zu einer aussergewöhnlichen Performance verhilft. Des Weiteren möchte ich ein zweites Portfolio erstellen, daß nur Aktien enthält, die nur über Trendspuren und Volumen ge- und verkauft werden. Dieses ist sehr riskant, birgt aber auch schnelle und reele Gewinnchancen. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre