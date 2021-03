Wallstreetbets

Durch mittlerweile 21 Jahre Erfahrung mit dem handeln von Aktien, kann man mittlerweile eine recht gute Einschätzung zu Aktien und dem Gesamtmarkt abgeben. Das lesen zahlreicher Börsenliteratur brachte mich letztendlich dazu im Jahre 2000 aktiv zu investieren. In dieser Zeit konnte ich mein Privates Depot von 10.000€ Startkapital auf zeitweise 350.000€ wachsen lassen. Aktuell habe ich ca. 150.000€ in Aktien investiert. Die aktuelle Marktlage (Dax) sehe ich neutral bewertet. Täglich investiere ich mehr als 3Std. in das Sichten von Aktienchancen und in die Pflege meines Depots. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre