Ich bin über die Finanzberatung (1988) erstmals mit Fonds in Kontakt gekommen. Damals vermittelten wir Fonds. Für mich war es ein packendes Thema und so interessierte ich mich immer stärker für die Börse. Ich glaubte daran, dass man sich einen Vorteil erschaffen kann, wenn man die richtigen Tools hat. So begann ich mit der Entwicklung von Handelssystemen. Heute bin ich auf wikifolio um nachhaltige und spekulative Muster-Portfolios zu verwalten. Da lasse ich meinen Ideen freien Lauf. mehr anzeigen

Auszeichnungen von allen wikifolios

Regelmäßige Aktivität Treue Anleger Guter Kommunikator