Seit meinem ersten Gehalt als Auszubildender lege ich mein Geld lieber in Aktien und ETFs an statt es zu 0,0001% verzinsen zu lassen. Tägliches Engagement mit der Trading Community um den neue Möglichkeiten zu identifizieren und wahr zu nehmen gehört dabei zu meinem Alltag. Dabei bekomme ich einen guten Einblick in die Gedanken von anderen Anlegern und tausche mich mit ihnen aus. Ich investiere primär im Tech und FinTech-Sektor. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 5: 0 bis 1 Jahre