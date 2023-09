Meric Yazici

Seit einigen Jahren bin ich leidenschaftlich an der Börse aktiv und habe dabei wertvolle Erfahrungen gesammelt. Mein Hauptziel ist es, meine Investitionen und Handelsstrategien weiter zu skalieren, um langfristig erfolgreich zu sein. Dabei ist mir besonders wichtig, das Risiko zu minimieren, um mein Kapital zu schützen. Gleichzeitig verfolge ich den Wunsch, andere an meiner Performance teilhaben zu lassen. Ich glaube daran, dass erfolgreiche Investitionen und finanzielles Wissen für alle zugänglich sein sollten. Mein Fokus liegt auf einer ausgewogenen Rendite, die die Interessen meiner Investoren berücksichtigt und gleichzeitig die Sicherheit ihrer Gelder gewährleistet. Mit meinen bereits gesammelten Erfahrungen am Kapitalmarkt und meinem Streben nach kontinuierlicher Verbesserung hoffe ich, eine solide Grundlage für langfristigen Erfolg zu schaffen, sowohl für mich selbst als auch für jene, die sich mir anschließen möchten, um gemeinsam von den Chancen an den Finanzmärkten zu profitieren mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre